Телеведущий британского шоу станцевал тверк в золотых трусах

Сегодня, 14:06

Зрители и участники утренней передачи не поверили своим глазам: ведущий GOOD Morning Britain «забыл надеть брюки» перед эфиром.

В сегодняшнем шоу британские телеведущие Кейт Гаррауэй, Бен Шепард и Шарлотта Хокинс обсуждали проблемы аномально жаркого лета (столбики термометров уже перешагнули отметку 40 градусов тепла).

В этой связи трио обсудило, уместно ли мужчинам носить шорты на работе во время жары.

По мнению Бена – вполне. Он заявил, что готов носить любые шорты, которые выберет публика. Из предложенных вариантов - черные, светло-розовые и блестящие золотые шорты – выбор пал на последний. Таким образом, Бену Шепарду пришлось облачиться в выбранные для него шорты-трусы в прямом эфире.

Мало того, что этот наряд не оставил нисколько места для воображения, так телеведущий еще и станцевал зажигательный тверк в золотых трусах прямо в студии.

Зрители не смогли остаться равнодушными. Фанаты принялись шутить над новым луком телеведущего в социальных сетях: «Без штанов Бен выглядел так, будто на нем и шортов тоже не было», «Бен выглядит так, будто его застукали в туалете со спущенными штанами». Некоторые оставляли очень ироничные замечания типа: «Вау просто Вау, вы почти видите его мозг lol». А шорты, в которых Бен предстал перед публикой, поклонники уже окрестили «trouserless» и практически единогласно решили, что золотые труселя могут стать новым летним трендом.