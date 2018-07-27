Юлия Михалкова подтвердила: «Уральские пельмени» ещё не сварены

Сегодня, 13:17

Команда не распущена, и популярное шоу продолжит своё существование. Женщина также остаётся с командой.

Юлия Михалкова была удивлена слухами, что «Уральские пельмени» распались. Она подтвердила, они продолжат идти в направлении «светлого юмористического будущего». Таким образом, ещё не сварены, как успели испугаться многие.

Свой ответ Михалкова разместила в своём аккаунте в Instagram. Там одна из самых красивых девушек не только Урала, но и России, сообщила, что была поражена появившейся в Сети информации о распаде шоу.

Команда по-прежнему вместе, подтвердила шоу-вумен. Её очередной концерт состоится в Москве. Любители «пельменей» тут же сообщили своей любимице о радости по этому поводу.

Михалкова собирается стать кандидатом для избрания в городскую думу Екатеринбурга. Она уже сдала в Избирком свои документы, как самовыдвиженец.

Возможно, это и послужило поводом для слухов, что «пельмени» - всё, «сварились». Как бы то ни было, видимо, звезда юмористического шоу понимает, что со сцены уходить когда-то придётся. Нужно заблаговременно готовить другое поприще.

Шансы на то, что в Екатеринбурге Михалкова «пройдёт» по одномандатному округу, весьма велики. Мало того, что она самый яркий кандидат, так ещё и известна всему Уралу и по РФ.

Если она не боится так остро говорить со сцены, то, наверное, не оплошает и в мэрии.