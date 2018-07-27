Анфиса Чехова рассказала про судьбу сына умершей Стеллы Барановской

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Отец не хочет признавать мальчика, потому его продолжает воспитывать заботливая бабушка. Откровение теледивы появилось в Instagram, где набрало больше 23,3 тысячи лайков.

Анфиса Чехова рассказала про судьбу маленького Даниила, сына умершей от рака Стеллы Барановской. Мальчик воспитывается матерью модели, которая никогда не отказывалась от опекунства, он ходит в школу и различные кружки, в общем, растет в заботливых руках. Семья отца Даниила и сам родитель не выходят на связь, чем и не признают родство.

Анфиса Чехова из тех немногих подруг, которые постоянно находились рядом со Стеллой Барановской во время борьбы с раком. Модель отмечала бы 31-й день рождения 26 июля, с чем ее и поздравила теледива. Публика не верила в болезнь девушки и до последнего нападала на нее, обвиняя в мошенничестве, это происходило до 4 сентября 2017 года, тогда Стеллы не стало.