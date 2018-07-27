Снова в белом платье: Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе

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Одного бракосочетания звезде «Дом-2» оказалось мало. Видимо, она решила привязать к себе Алексея Косинуса покрепче.

Алёна Водонаева обвенчалась с ним в Лас-Вегасе. Там она вновь была в белом платье.

Водонаева ранее анонсировала свою «вторую свадьбу». В то же время, она держала в секрете, где и когда она произойдёт.

Водонаева расписалась с Косинусом в сентябре 2017 года. Это произошло в Петербурге. Тогда пара для поездки в ЗАГС выбрала шикарный ретроавтомобиль. Первая брачная ночь прошла в номере дорогого отеля.

«Вторая свадьба» прошла в Лас-Вегасе на территории старой живописной церкви. Клятвы в верности произносились на английском. Другие подробности женщина пока скрывает.

В этой церкви ранее происходило венчание Микки Рурка, Фрэнка Синатры, Бритни Спирс, Майкла Джордана, Деми Мур, Брюса Уиллиса и других знаменитостей. Видимо, Водонаева посчитала, что и её уровень уже «подходящий».

Не секрет, что «Дом-2» для его участниц является площадкой для удачного замужества. Однако, это удаётся весьма немногим. Ещё меньшее количество пребывают в браке сколь-нибудь продолжительное время. Короче – пиар.

Так и ряд подписчиков Водонаевой до сих пор уверены, что её замужество – это то же самое, и они продолжают говорить ей «не верю». Возможно, звезда «Дом-2» своим венчанием решила их переубедить.

Те уже ответили, что в шоу-бизнесе клятва перед Богом мало кого сдерживала. Фактов предостаточно.