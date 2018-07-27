«Наконец-то!»: Власти намерены покончить со съемочной площадкой «Дом-2»

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Несмотря на сугубо экономические объяснения предполагаемой акции, некоторые эксперты готовы видеть в решении соответствующего столичного департамента идеологическую подоплеку.

Власти намерены покончить со съемочной площадкой «Дом-2», которая расположена на месте развития инфраструктуры Новой Москвы, а именно, предполагаемого строительства трассы скоростного трамвая между Саларьево и Марьино. Так называемая «Поляна», которая находится на пути будущего маршрута, является съемочной площадкой, популярного в некоторых кругах, реалити-шоу. Жители Подмосковья уже выразили в соцсетях свое мнение с общим рефреном: «Наконец-то!». По словам пользователей, территория с неадекватными молодыми людьми является рассадником «разврата».

В настоящее время пока неизвестна официальная реакция компании «ЕТК-Инвест», которая купила три гектара земли для съемок шоу, а также руководства телеканала. Однако план модернизации дорожной инфраструктуры на данном участке уже одобрен, завизирован и начнет в ближайшее время финансироваться из средств, как федерального, так и регионального бюджета. Так что, звезды «Дома-2» уже могут паковать свои вещи.