Прокуратура отправила в суд дело бывшей супруги Джигарханяна

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Следственный комитет передал в следующую инстанцию дело о нарушении личной жизни знаменитого бывшего мужа женщины.

Сообщается, что Виталина Цымбалюк-Романовская, которая является бывшей женой Армена Джигарханяна обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и прокуратура уже отправила в суд ее дело. Сам Джигарханян по делу бывшей супруги отзывается лишь в негативном ключе, так как, по его словам, она пыталась отобрать у него театр, который он основал, опустошила миллионный счет Армена, а также оставила лишь мерзкий осадок в душе артиста. Как оказалось, она распространяла подробности личной жизни Джигарханяна при помощи видеокамеры наблюдения, которая была вмонтирована в потолочный плинтус его кабинета. Из-за этого ее и осудят. Известно, что Виталина не признает свою вину и все обвинения отрицает. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что после скандала, начавшегося 10 ноября, Армен высказался, что не намерен прощать супругу, так как она причинила ему очень много страданий и из-за этого он попал в больницу. В конце ноября 2017 года официально был оформлен развод и Виталина покинула страну. Что вынудило ее вернуться - неизвестно, но сообщается, что на все ее имущество наложен арест.