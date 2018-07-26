Ксения Собчак рассказала, как была хейтером и почему ее нельзя критиковать

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Собчак недовольна количеством гневных комментариев, которые оставляют подписчики под ее публикациями. Но из-за своего опыта она уверена, что хейтеры пишут не про нее, а про себя.

На своей странице в Instagram политик опубликовала фотографию, на которой она позирует в купальнике. Сделала она это, чтобы подписчики написали как можно больше нелестных отзывов о фигуре, целлюлите, фотошопе и других недостатках. Однако критика не поступила, ведь многие прислушались к комментарию, который Ксения Собчак оставила под снимком.

По словам ведущей, она сама долго была хейтером и любила критиковать других, но потом поняла, что это показывает только ее собственные недостатки. Кроме того, такая агрессия забирала слишком много жизненных сил. Теперь, когда другие пишут про нее неприятные вещи, она их игнорирует, потому что не воспринимает в свой адрес. Такая философия пришлась по душе фанатам, и они написали только комплименты ее фигуре.