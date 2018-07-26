Хлои Кардашьян заявила, что Тристан Томпсон не понимает последствий скандала с изменой

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Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» призналась, что боится момента, когда её дочь Тру узнает об изменах своего отца из социальных сетей.

Слухи об изменах профессионального баскетболиста Тристана Томпсона подтвердились за два дня до рождения его дочери. Новоиспечённая мама пережила невероятный стресс и всё ещё не может оправиться от скандала 3-месячной давности. 34-летняя Хлои Кардашьян пытается сохранить семью и ходит вместе со своим возлюбленным на сеансы психотерапии. Девушка уверена, что отец её ребёнка всё ещё не понимает последствий скандала.

Телезвезда понимает, что не сможет всю жизнь держать дочь в информационном пузыре. Хлои боится, что Тру узнает правду о скандале из Сети, когда вырастет. Такие известия могут нанести серьёзный удар по девочке. Семья Дженнер-Кардашьян выразила своё недовольство поступком Тристана и заявила, что будет тщательнее следить за ним. Крис Дженнер не смогла сдержать слёз, когда говорила о ситуации в семье своей внучки на телешоу Эллен Дедженерес. Звёздная мама пытается отгородить Хлои от негатива. Хейтеры пишут, что именно она виновата в изменах Тристана.