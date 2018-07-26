Юную супругу топ-менеджера «Лукойл» экстренно госпитализировали

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Модель не отличалась очень примерным поведением. Потому некоторые поклонники юной возлюбленной работника «Лукойл» считают, что здоровье она и подорвала такими поступками.

Предположительно, Елизавета Адаменко может страдать от воспаления и камней во внутренних органах. Текущее состояние здоровья знаменитости не известно. В Сети на её странице есть рекламная запись, появившаяся почти сутки назад, и под ней фанаты решили задать вопросы, как себя чувствует модель.

Однако ответа подписчики так и не получили. Топ-менеджер «Лукойл» также не прокомментировал, почему понадобилась экстренная госпитализация. Однако раньше он также не указал прессе, почему его жену находили пьяной в подъезде. Девушка тогда из-за своего не совсем вменяемого состояния лишилась очень дорогого кольца.