Хакеры взломали Instagram дочери Дмитрия Маликова

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Знаменитый певец призывает своих подписчиков быть бдительными и позаботиться о дополнительной защите своих данных в аккаунтах любых социальных сетей.

Дмитрий Маликов в своем аккаунте в Instagram сообщил, что некие хакеры несколько дней назад взломали страницу его дочери Стефании. Она до сих пор не может войти в свой Instagram и даже просила своего отца о помощи, но пока тщетно. Дмитрий предупредил своих подписчиков об опасности хакерских атак и поделился беспокойством по этому поводу. Многие поклонники певца посоветовали усилить защиту своих семейных аккаунтов и высказали слова поддержки Стефании, некоторые даже попытались дать совет по поводу способов восстановления своих данных.

Также стало известно, что певец в социальных сетях впервые опубликовал фото своего подросшего сына, чем вызвал немалый восторг своей аудитории. Под фото были только положительные комментарии, а сын Дмитрия Маликова, по словам подписчиков, просто чудо. Он появился в середине зимы с помощью суррогатной матери и родители Елена и Дмитрий очень любят сына, которого назвали Марком.