Дети Киркорова чудом не пострадали от пожара в Греции

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Сразу после выступления певец покинет фестиваль «Жара», чтобы увезти Мартина и Аллу-Викторию на свою историческую родину.

Сейчас король российской эстрады находится в Баку, куда он приехал для участия в песенном марафоне. Киркоров не сможет присутствовать на музыкальном празднике до самого конца, потому что очень обеспокоен состоянием своих детей, за которыми присматривает его тетя Мари. Его дети отдыхали совсем рядом с эпицентром пожара.

Напомним, что 23 июля на Грецию обрушились лесные пожары. Страшная трагедия произошла в 40 км западнее Афин в районе Кинета. Сейчас из зоны стихийного бедствия эвакуированы тысячи людей. Правительство Греции вынуждено было обратиться за помощью в тушении пожара к правительству Евросоюза. На сегодняшний день известно, что от огня пострадали более 200 человек, из них 50 погибли. Среди жертв стихии есть также дети.

Киркоров выразил соболезнование по поводу случившегося и отметил, что то, что трагедия обошла стороной место, где отдыхали его дети, можно считать чудом.

А тем временем и дочь и сын Филиппа Бедросовича заполняют (с помощью своих помощников) персональные страницы в Instagram фотографиями летнего отдыха. Число их подписчиков уже достигло 500 тысяч и благодарные фанаты не скрывают своего восхищения звездным семейством.

Филипп Бедросович, как правило, летом занят на гастролях, но в этот раз он сделает исключение и отправится со своими детьми на несколько недель в Болгарию. Несмотря на то, что звезда будет время от времени ездить на съемки клипа, в котором они снимаются совместно с Басковым для композиции «Ибица», отдых в семейном кругу обещает быть незабываемым.