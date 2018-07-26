«Страна третьего мира»: Украинский телеведущий сравнил Киев с Камбоджой

Сегодня, 18:08

Обрушившийся на украинскую столицу ливень в который раз превратил её в огромную лужу. Но известный украинский телеведущий-путешественник не спешит ругать погоду.

Дмитрий Комаров давно и успешно ведёт телепрограмму о путешествиях «Мир наизнанку», благодаря опыту в которой может разумно подобрать эпитеты сегодняшнему Киеву для сравнения. Обильное выпадение осадков в городе часто сопровождается потопами. В такие дни уроженец столицы, телеведущий Комаров, вспоминает о странах третьего мира, которые постоянно страдают от разлива рек и потопов.

Так, Киев после последнего ливня напомнил ему Камбоджи в 2008 году после тайфуна. «Посмотрел новости и думаю, что можно было так далеко не ехать, в «страну третьего мира», а снять в европейской столице. Это не ирония, а смех сквозь слезы», - пишет путешественник в Facebook. Он также упомянул ещё об одной «утопающей» стране. Например, власти столицы Амазонии в период разлива реки обеспечивают гражданам покой и сухость, о чём киевская администрация не задумывается.