«Бывших наркоманов не бывает» Келли Осборн прокомментировала передозировку Деми Ловато

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Певица попросила поклонников Деми Ловато молиться за неё и рассказала о причинах своей алкогольной и наркотической зависимости.

Келли Осборн присоединилась к числу знаменитостей, которые предлагают 25-летней Деми Ловато поддержку после передозировки наркотиками во вторник. Дочь популярного музыканта Оззи Осборна и телеведущей Шэрон Осборн рассказала о своей истории борьбы с наркотической зависимостью во время британского телевизионного шоу.

«Не могу представить, что сейчас чувствует Деми. Мир ополчился против неё в самый тяжёлый момент», - прокомментировала девушка. Келли Осборн не хочет говорить от имени певицы, поэтому рассказала собственную историю. Девушка уверяет, что бывших наркоманов не бывает, а после реабилитации больной думает только о том, как бы не сорваться. 33-летняя Келли Осборн употребляла наркотики с подросткового возраста. По мнению девушки, зависимость – последствие нарушений в психике, с которыми люди рождаются.