Наталья Рудова призывает общественность «закрыть в психушке» алтайскую живодерку

Сегодня, 03:15

Многие известные люди откликнулись на жестокое обращение с животным, которое две девочки запечатлели на камеру.

Вот уже несколько дней общественность взбудоражена видео, которое разместили двое сестер из Алтайского края, на котором старшая из них отрубает топором голову маленькому котенку. Активисты создали петицию на то, чтобы обе сестры были наказаны, так как вина младшей не должна быть преуменьшена. Она хладнокровно снимала казнь и этого нельзя отрицать. Актриса Наталья Рудова призывает в своем Instagram-аккаунте подписать петицию против малолетних преступниц и «закрыть в психушке» алтайскую живодерку, то есть старшую сестру-убийцу.

Рамзан Кадыров также мгновенно отреагировал на инцидент сообщив, что из-за того, что воспитанием девочек никто не занимался, они выросли такими жестокими и презрительными по отношению к беззащитным. Ведь большинство родителей сейчас просто «откупаются» от своих детей и занимаются своими делами, а этого делать категорически нельзя. Ведь в дальнейшем из таких проблемных и брошенных детей вырастут полноценные маньяки и преступники, которым и человеческая жизнь будет казаться мелочью.

Отец же девочки старается защитить ее от нападок общественности, но тщетно, звонки с угрозами продолжаются и петицию подписали уже более 37 тысяч человек, так что наказание и порицание неизбежно.