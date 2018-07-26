Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли пол ребенка

Сегодня, 17:19

Помолвленные знаменитости впервые станут родителями уже в декабре. У пары родится первенец.

Отношения экс-ведущей тревел-программы «Орел и решка» давно обсуждали поклонники. Подтвердить или опровергнуть свой новый статус Регина не хотела, чем еще больше подогрела интерес к своим отношениям. В итоге девушка явилась на вручение премии «Муз-ТВ» с кругленьким животиком и призналась, что ждет малыша. Имени отца так и не сообщила. После некоторых обсуждений в социальных сетях пользователи узнали, что Топалов сделал предложение Регине на лазурном берегу.

Колечко будущая жена Влада продемонстрировала всем. Сегодня Регина Тодоренко и Топалов раскрыли пол ребенка. У них будет мальчик. Об имени малыша пока не начали спорить подписчики звезд. Но вскоре это случится.