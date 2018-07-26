Анастасия Решетова похвасталась успехами в спорте

Звезду хейтеры заподозрили в болезни, поскольку столь педантично следить за здоровьем красавица раньше не решалась.
Анастасия Решетова похвасталась поклонникам успехами в спорте. Девушка опубликовала в социальной сети Instagram небольшое видео. Она продемонстрировала подтянутые ножки, стройную фигуру и плоский живот всем фанатам.
Поклонники не смогли промолчать после такого откровения и просмотренного видео и принялись усыпать стену с публикацией комментариями.
Не обошлось и без хейтерских атак: «Мне одной казалось, силикон вот-вот лопнет?».