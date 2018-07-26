Анастасия Решетова похвасталась успехами в спорте

Сегодня, 17:10

Звезду хейтеры заподозрили в болезни, поскольку столь педантично следить за здоровьем красавица раньше не решалась.

Анастасия Решетова похвасталась поклонникам успехами в спорте. Девушка опубликовала в социальной сети Instagram небольшое видео. Она продемонстрировала подтянутые ножки, стройную фигуру и плоский живот всем фанатам.

«Я помню пришла на первое занятие абсолютно никакая, дубовая, так сказать. Учитывая, что не всегда удаётся регулярно посещать занятия, результат долго себя ждать не заставил. До шпагата осталось совсем немножко, буквально сантиметры», - сообщила Анастасия.

Поклонники не смогли промолчать после такого откровения и просмотренного видео и принялись усыпать стену с публикацией комментариями.

«Замечательная!! Все должны брать с тебя пример!», «Насть ты огонь», «Красавица и умница», - написали юзеры.

Не обошлось и без хейтерских атак: «Мне одной казалось, силикон вот-вот лопнет?».