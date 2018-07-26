«О Россия! О нравы!»: Станислав Садальский высмеял назначение Елены Ямпольской

Сегодня, 16:47

Известный актёр театра и кино поддался тренду и припомнил депутату её ранние заслуги.

Станислав Садальский не упускает информационные поводы и щедро одаривает одиозных депутатов критикой, Елене Ямпольской он припомнил ранние публикации. Женщина, которая получила должность председателя комитета Государственной думы по культуре, сегодня рассуждает о Боге, искусстве, нравственности и образовании.

А в 2005 году тогда ещё журналистка Ямпольская вдохновилась на написание книги «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна». В «Гимне» автор пишет о себе: «стерве сексуальной», которая знает себе цену и доказывает это, прокладывая «путь к сердцу через пенис». Рассуждения женщины-политика всё ещё не дают покоя россиянам. Не все находят силы высмеивать председателя: «О Россия! О нравы!», «С ней весело будет». Многие пользователи Сети в ужасе от назначения единоросса и предлагают устроить женщине бойкот или тщательно анализировать её заявления, ведь «не известно, чего от неё ожидать».