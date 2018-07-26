Боли дочери Рапунцель из «Дома-2» взволновали фанатов

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1 апреля у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2» родилась малышка, которую назвали Василиса.

А почти месяц назад супруги вернулись в периметр. После рождения дочки Оля и Дима стали ощутимо рассудительнее и даже спокойнее и доброжелательнее. На проект они даже привезли малышку, что стало шоком для многих фолловеров.

По словам счастливой мамы, Василиса в возрасте 3-х месяцев уже держит головку, пытается ползти и сама переворачивается на животик. Как это обычно бывает, девочки в грудном возрасте обычно более подвижны, чем мальчики, быстрее начинают ползать, а к 8-месячному возрасту уже вовсю бегают.

На днях у ребенка начали резаться зубки, ее мучают боли, так что у родителей сейчас – бессонные ночи. Для облегчения они применяют специальные гели и свечи, и с нетерпением ждут появления первого зубика. Боли дочери Рапунцель очень взволновали фанатов, которые тут же стали раздавать советы.

Фолловеры также активно обсуждают, на кого Василиса похожа больше – на маму или папу. Как часто это бывает с младенцами, определить, на кого он похож, трудно, поэтому мнения разделились.