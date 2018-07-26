Дмитрий Маликов, отвлекая от сообщений о геях и евреях, впервые показал своего сына Марика

Сегодня, 16:17

Дмитрий Маликов на своей странице в Instagram решил объяснить всю ситуацию с гомосексуалами и евреями. Чтобы успокоить поклонников, он также впервые показал своего полуторогодовалого сына Марика.

«Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице», - написал Маликов. Он акцентировал внимание на том, что это якобы вовсе не он писал гадости про евреев и гомосексуалов в российском шоу-бизнесе, чем оскорбил некоторых представителей меньшинства. Дело приняло большой резонанс, и поэтому Маликов решил отвлечь поклонников. В этом ему помог полуторогодовалый сын.

Марик накануне принимал поздравления с очередной знаковой датой для родителей. Маликов уточнил, что множество писем он получал как с недовольством в его адрес, так и с поздравительным текстом. Поклонники решили, что исполнитель решил «прикрыться сыном» в волне хайпа. «Как так можно? Зачем сыном прикрываться от волны грязи в свой адрес», - написал один из подписчиков. Несмотря на волну негатива, первый снимок сына Маликова собрал свыше 20 тысяч отметок «мне нравится» всего за пару минут.