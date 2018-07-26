«Не певица, а математик»: дочка Галкина показала еще один талант

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Максим Галкин опубликовал новое видео, на котором поделился успехами дочери Лизы в области математики. Девочка смогла не только дать правильный ответ, но и детально его объяснить.

Алла Пугачева и Максим Галкин постоянно выкладывают видео, которые доказывают, что у талантливых родителей могут родиться только талантливые дети. Например, Лиза нередко удивляет умением петь, танцевать, и красиво выступать. Однако в этот раз дочка Галкина продемонстрировала еще один талант – умение быстро делать вычисления. Ей дали пример «10+10», а девочка посчитала. Галкин удивился отличным результатам и решил спросить, как Лиза это сделала. Сложный вопрос не смутил ребенка, она объяснила, что в ее понимании, каждое двухзначное число соответствует определенной цифре. «Один – это одиннадцать, а пять - пятнадцать», - говорит Лиза.

Галкин и поклонники удивились логическому мышлению, многие предположили, что ей предстоит карьера математика, а не певицы. Фанаты посоветовали родителям развивать талант маленького «технаря».