Анфиса Чехова опасается разориться на обуви для быстрорастущего сына

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Телеведущая приобретала в конце весны мальчику сандалии, а теперь размер уже маленький. Анфиса Чехова призналась, что это стало для неё слишком неожиданно.

Ребёнок растёт с большой скоростью, что в дальнейшем может ударить по финансам знаменитости, поскольку и цены на всё повышаются. Чтобы не разориться, телеведущая решила заранее набрать в магазине обуви на размеры больше. Правда, самому сыну «шопиться» совсем не хочется. Поклонники знаменитости согласились с её опасениями.

Они отметили, чтобы беды с быстрым ростом возникают не только у маленьких детей. Кроме того, вообще купить что-то ребёнку бывает проблемой. Например, одна поклонница призналась, что для своего 20-летнего сына годами выбирает вещи, фотографируя сначала приглянувшееся и отправляя ему сообщением на телефон. Некоторые фанаты также поинтересовались, что делает Анфиса Чехова с обувью, которая уже не подходит из-за маленького размера.

Были и те, кто подчеркнул – если ботинки или сапоги сыновьям выбрать сложно, то, например, за рубашками или пиджаками они сами готовы бежать следом за родителям. Стоит отметить, что пост частично имел рекламный характер, и это возмутило отдельных подписчиков, начавших критиковать указанную Чеховой фирму.