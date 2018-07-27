Памела Андерсон рассказала, что не любит групповой секс

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Памела Андерсон дала откровенное интервью. «У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной, а он наблюдал», - сказала Андерсон.

Памела рассказала журналистам, что из-за плохого опыта в прошлом групповой секс она не любит, хотя иногда это может звучать и соблазнительно. Актриса подчеркнула, что она слишком романтична для группового секса. Она не признает близких отношений без любви и преданности.

Хотя, как сказала звезда «Спасателей Малибу», в жизни встречаются случаи самых разных отношений. Например, она знает женщину, которая живет со своим мужем и любовником вместе, в одном доме. Они втроем вырастили детей. Так что семейные и сексуальные отношения – личное дело каждого, считает Андерсон. Но, еще раз подчеркнула она, такой образ интимной жизни – не для нее, хотя в том конкретном случае, может быть, всё всех и устраивает.

Кроме того, что Памела – культовая модель и секс-бомба журнала «Плейбой», она известна также как актриса. Андерсон снималась в фильмах и сериалах «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла», «Супергеройское кино».

Актриса и модель родилась в 1967 году. Отец ее был печником, а мать работала официанткой. По линии матери у Памелы российские корни, а по лини отца - финские.

В журнале «Плейбой» она снимается с 1989 года, а с 1992-го началась ее карьера в кино и на телевидении. Ранее СМИ сообщали, что Памела Андерсон объявила о помолвке с защитником сборной Франции по футболу Адилем Рами. На пальце у нее заметили обручальное кольцо от Рами. Но о свадьбе пока никаких сведений нет.