Лена Миро попыталась выяснить, почему армянским певцам не дают приехать на «Жару»

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Скандально известный блогер Лена Миро призналась, что её подругу не пустили в Баку. Аналогичное произошло с артистами, но причиной может оказаться армянская национальность.

Блогер попыталась назвать основные причины отказов в визите страны. В качестве доказательства, помимо своей подруги, Миро приводит певицу Зарифу Мгоян. Пограничникам сразу бросилась в глаза фамилия исполнительницы, после чего стартовала тотальная проверка. Стоит отметить, что в Баку, столице Азербайджана, на данный момент проходит фестиваль «Жара». Возмущение Миро достигло эпопеи, когда у певицы оказались российские корни. По национальности она и вовсе езидка. Эмин Агаларов, организатор фестиваля, был в недоумение от произошедшего. Но это не единичный случай.

Миро считает, что артистов армянской национальности или просто людей, похожих на армян, просто дискриминируют из-за исторических событий. По мнению блогера и большинства артистов, политика должна оставаться вне шоу-бизнеса, учитывая, что «Жара» - это масштабный фестиваль, который считается межнациональным. Миро выяснила, что даже загар необычного цвета, чёрные глаза и темные волосы могут стать причиной отказа в поездке в Азербайджан.