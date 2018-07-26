Изменилась до неузнаваемости: Актрису Хелену Бонем Картер не узнали поклонники

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52-летнюю актрису из Великобритании Хелену Бонем Картер поклонники привыкли видеть с броским макияжем и лохматыми волосами, однако недавно экс-супруга Тима Бёртона изменилась до неузнаваемости.

Поклонники не смогли в новом образе разглядеть эпатажную Хелену Бонем Картер и совершенно не узнали актрису, которая на новых фотографиях запечатлена в элегантном платье в пол с белыми перчатками и идеальной прической. Как выяснилось, такие кардинальные перемены в образе Хелены понадобились для съемок нового сезона успешного телесериала «Корона», который рассказывает и жизни королевской семье.

Сообщается, что Бонем Картер в картине сыграет роль принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II. Стоит отметить, что поклонники с восторгом приняли новый образ любимой актрисы.