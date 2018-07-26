Фанаты рэпера «Вити АК» заподозрили, что он решил найти возлюбленную на «Дом-2»

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Фанаты Виктора Гостюхина были очень удивлены, когда увидели его совместную фотографию с участником «Дома-2» Дмитрием Дмитриенко. Многие предположили, что он решил заработать деньги на телестройке, а не на рекламе казино.

Снимок, который вызвал шутки подписчиков, был опубликован на странице Дмитрия Дмитриенко. Поклонникам участника «Дома-2» уже изрядно приелась тематика, которая преобладает на его странице – это посты с женой Ольгой Рапунцель и маленькой дочкой. Поэтому они обрадовались снимку с рэпером и принялись активно обсуждать, что же его привело на телепроект.

Некоторые решили, что рэпер серьезно решил стать участником, чтобы найти себе возлюбленную. Другие заподозрили, что ему нужен только богатый спонсор. Также были и те, кто не верит в то, что «Витя АК» станет полноправным участником. Возможно, он просто прибыл на телестройку в качестве гостя на некоторое время.