«Избалованная вниманием»: Николай Басков неоднозначно поздравил с днём рождения Викторию Лопыреву

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«Золотой» голос России Николай Басков неоднозначно поздравил свою возлюбленную с днём рождения в соцсети Instagram. Сегодня Виктории Лопыревой исполняется ровно 35 лет.

Николай Басков в своем личном микроблоге разместил фотографию Виктории Лопыревой, которую поздравил с юбилеем. Поклонники заострили внимание на том, что певец заявил, якобы девушка является достаточно избалованной вниманием. «Ты неповторимая, красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением», - написал Басков.

Также артист подогрел слухи о том, что они с Викторией больше не пара: «Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слёзы».