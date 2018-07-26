«Борьба продолжается»: Жена Кобзона опровергла сообщения о госпитализации

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О том, что Иосиф Давыдович попал в больницу, появились сообщения в соцсети. Свидетели утверждали, что, видимо, певцу совсем плохо, так как его вывозили на каталке.

Жена певца Нелли Кобзон опровергла сообщения о госпитализации. Пресс-секретарь певца также подтвердила, что ни о чем из ряда вон выходящем речь не идет, слухи о госпитализации не верны. Она сказала, что, хотя Иосифу Давыдовичу много лет, и ему нездоровится, он не в больнице.

Уже прошло более 16 лет с тех пор, как у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Сам он открыто говорит о своей болезни, отмечая, что любой недуг можно побороть, если он выявлен вовремя.

Новость о том, что Иосиф Кобзон безнадежно болен, впервые появилась в 2005 году. Но это только первые известия о болезни, которые попали в СМИ.

На самом деле, страшный диагноз онкологического заболевания (рак простаты) был вынесен гораздо раньше, 15 июня 2002 года была первая операция. После нее певец находился в коме в течение 15-ти дней. Но Иосиф Давыдович – сильный духом человек. Он выкарабкался.

После первой операции проявились рецидивы болезни, и в 2005-м Кобзону была сделана новая операция – уже в Германии. Операция прошла удачно, но при онкологических заболеваниях это значит, что предстоит длительное мучительное восстановление после терапии, а если принять во внимание возраст больного, положение отягощается многократно. В случае с Иосифом Кобзоном, ему после операции пришлось лечиться от воспаления легких и инфекционной болезни почек. Кроме того, был обнаружен тромб в легких.

Впоследствии в Москве певец постоянно наблюдался в одном из медицинских центров. В октябре 2008 г. он прошел позитронно-эмиссионную томографию, новейший метод диагностики опухолей. Диагностика снова обнаружила метастазы, в результате – еще одна операция в Германии в 2009 году.

Всего лишь через пять дней после этой операции Кобзон выступал на песенном конкурсе в Юрмале. Там ему стало плохо – оказалось, разошлись внутренние послеоперационные швы.

С 2010 года у артиста развилась анемия, обычное явление при онкологических заболеваниях. В результате низкого количества эритроцитов в крови, а следовательно, низкого уровня гемоглобина, питание клеток организма кислородом находится намного ниже нормы. Вследствие этого у больного наблюдается слабость, одышка, возможны обмороки. Так, выступая в 2010 году в Астане, Иосиф Кобзон дважды падал в обморок прямо на сцене, причем, после второго обморока врачам пришлось делать ему искусственное дыхание.

В 2012 году Иосиф Кобзон объявил о завершении своей певческой карьеры.

Супруга певца Нелли Кобзон прояснила ситуацию с госпитализацией мужа. Она рассказала, что он действительно находится в больнице, но это – плановое лечение, которое Иосиф Давыдович проходит раз в квартал. «Ему было неважно, но после этого он встал и ходил», — сказала Нелли.