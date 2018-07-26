«Брешут от тоски»: Джигурда уличил «Детектор лжи» в обмане

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Семья покойной миллионерши Людмилы Браташ пытается дискредитировать артиста в глазах общественности, чтобы получить наследство.

Родная сестра покойной миллионерши Людмилы Браташ заявляет, что Джигурда вместе с пособником воспользовались беспомощностью бизнесвумен. По её словам, мужчины отвезли Браташ на квартиру и напоили её. Женщина не употребляла алкоголь много лет, поэтому от выпитого она быстро потеряла сознание, упала и получила травму головы. По заключению судмедэкспертизы, причиной смерти является оторвавшийся тромб.

Никита Джигурда в своём Instagram-аккаунте назвал создателей программы «Детектор лжи» и сестру покойной «шакалами, которые джут, чтобы Акела промахнулся». Артист уличил телевизионщиков в обмане и подтасовке фактов. «Брешут от тоски», - написал Джигурда под отрывком из телепередачи. Как считает Джигурда, ведущий программы Дмитрий Шепелев пытается выставить артиста убийцей, который прибрал к рукам многомиллионное наследство своей жертвы.

В 2010 году женщина написала завещание во время совместного отдыха с Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной. Согласно бумагам, всё состояние переходит супругам, а не племянникам и сестре Людмилы Браташ. Деньги должны были пойти на строительство духовного центра в Греции. Водитель артиста утверждает, что лично держал в руках завещание и может подтвердить его подлинность, однако семья погибшей уже много лет судится за право получить наследство.