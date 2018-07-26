«За правду»: КВН-щик требует наказать убийцу его жены

Сегодня, 15:09

Мария погибла на переходе за считанные секунды, а водитель – известный бизнесмен, не наказан. Этому поприпятствовать хотят известные звезды и друзья убитого горем Егора Кирильчика.

Трагическое ДТП в Туапсе унесло жизнь важного человека для популярного КВН-щика. Трагедия лишила Егора Кирильчика супруги. Марию сбил автомобиль на пешеходном переходе. За рулем иномарки оказался бизнесмен Сергей Игоревич Лебедев. Ему по последним данным удалось избежать наказания и не отвечать по закону за смерть человека.

Убитого горем Егора Кирильчика поддерживали друзья и коллеги в Сети, распространяя видео и фото убийцы. КВН-щик по сей день требует наказать убийцу его жены, выступая за правду.

В Сети создана специальная группа «tragedy_in_tuapse» ( Трагедия в Туапсе), где размещены видео с места событий. С хэштегом #правдебыть звезды и пользователи соцсетей распространяют важную информацию. Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками этой информацией, также такие репосты замечены у камеди-вумен Екатерины Варнавы, у креативного продюсера Comedy Club Production Антона Колбасова, у редактора Высшей лиги КВН Дмитрия Шпенькова и многих других.