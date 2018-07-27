Зажигательная лезгинка Лепса в аэропорту задала настрой «Жаре»

Сегодня, 04:15

Для участия в песенном марафоне в столицу Азербайджана прибудут 120 артистов со всего мира. Зрители смогут увидеть более 250 выступлений за 4 дня.

Иосиф Пригожин выложил в Instagram видеоролик с зажигательно танцующим лезгинку Григорием Лепсом. Его за несколько часов посмотрели больше 1 млн пользователей. В нем Пригожин запечатлел, как профессиональные танцоры в национальной одежде показывают танцевальные па российским звездам. И не только.

Григорий Лепс не смог остаться в стороне и присоединился к танцующим. Его зажигательная лезгинка задала настрой прибывшим звездам, которые тоже поспешили продемонстрировать свою пластику. После того как Лепс закончил танец, его сменила дочь Инга. «Зажигали» в аэропорту и телеведущие и певцы: Яна Кошкина, Яна Чурикова, Эмин, Иосиф Пригожин, Валерия и другие звезды, прибывшие участвовать в «Жаре».

Иосиф Пригожин подписал видео «танцуют все». Танцы в аэропорту получили заслуженные аплодисменты очевидцев и лайки интернет-сообщества. Пользователи на все лады расхваливали «заводилу» Лепса: «Лепс прекрасен!», «Танцульки у трапа, атмосфера ) полное погружение в культуру», «Лепс красиво танцует с душой))) вот зажгли!!!», «Лепс офигенный, не ожидала!!!».

Фестиваль «Жара» начнется сегодня 26 июля и продлится до 29 июля. Это одно из самых запоминающихся событий. Организаторами мероприятия выступили музыкант Эмин Агаларов, основатель и продюсер «Русского радио» и «Золотого граммофона» Сергей Кожевников и певец Григорий Лепс.