Садальский прозвал Дмитрия Борисова «вынужденной марионеткой»

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Скандально известный актёр Станислав Садальский после регулярных визитов на передачу «Привет, Андрей» и «Прямой эфир» стал хвалить Андрея Малахова и его рейтинги на телевидении. При этом, нового ведущего «Пусть говорят» позволил себе публично оскорбить.

На своей странице в социальной сети Instagram Садальский написал следующее: «Новая передача на первом «Видели Видео» - отличная! Её поставили в одно и то же время с Андреем, но... Малахов мастодонт-эту песню не задушишь не убьешь». Стоит отметить, что у актёра некая неприязнь к событиям на Первом канале. Это связано и с трансляцией передач, где ведущим является Максим Галкин. Скандальный деятель уточнил, что Дмитрий Борисов, который на данный момент является ведущим «Пусть говорят», по его мнению, стал «вынужденной марионеткой».

Со слов Садальского, телеведущие на федеральных каналах выступают в качестве «посредников», донося ту информацию, которую говорит руководство. Такой скандал уже был с Малаховым после выпуска о пенсионной реформе, где он встал на защиту перемен. Борисов в публикации Садальского оказался некой «пешкой», на которой актёр решил сорвать свою злость. Подписчики посчитали, что «вынужденной марионеткой» можно называть и актёров, и артистов, которые подстраиваются под позицию своего руководства. Некоторые же сразу встали на защиту, оспаривая рейтинги «Прямого эфира» с Малаховым, доказывая, что их никто не смотрит. Но статистика просмотров с «Останкино» вещь упрямая.