«Ты искал выгоду?»: Малахов проверил тайного любовника Фриске на детекторе лжи

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Фриске была счастлива с ним, но им было не суждено быть вместе. Мужчина рассказал, почему пара скрывала роман и, что встало на пути у их возможного брака.

Накануне на программу Андрея Малахова пришёл танцор Пётр Никитин, который несколько месяцев назад ошарашил общественность признанием о том, что у него были длительные любовные отношения с Жанной Фриске. Мужчина объяснил, что они познакомились со звездой во время съёмок клипа в 2005 году. После этого у них завязался роман, который длился четыре года. О сожителе певицы знал лишь ограниченный круг людей, она не стремилась представлять его общественности.

Никитин заявил ведущему, что они со знаменитостью расстались из-за того, что они хотели завести семью, завести детей, но его возлюбленная всё свободное время на тот момент отдавала карьере. Чтобы понять, говорит ли гость правду, Малахов проверил тайного любовника Жанны Фриске на детекторе лжи. Оказалось, что некоторые утверждения не отвечали действительности. Среди прочего, Никитину также был задан вопрос «Ты искал [в отношениях] финансовую выгоду?». Мужчина отрицал, что получал от певицы дорогие подарки, хотя на самом деле это было не так. После тестирования Никитин заявил, что если бы хотел заработать на имени Фриске, то пришёл бы на телевидение сразу после её смерти.

Как известно, накануне передачи Малахов анонсировал выпуск с экс-любовником певицы, заявив, что они часто посещали один из любимых его ресторанов, однако там он их вместе никогда не видел.

Откровенность и искренность Петра Никитина не вызвала у большинства зрителей доверия. В комментариях пользователи называли его «альфонсом», считая, что на самом деле он хотел разделить славу своей знаменитой любовницы. Многие зрители также критиковали Малахова, за то, что он решил поднять эту тему, зная, что у певицы остался маленький ребёнок, который, возможно, не хотел бы слышать о любовных отношениях своей матери.

Ранее мы писали, что Юлия Ковальчук рассказала о смерти Жанны Фриске. «Экс-блестящая» вспомнила о подруге в связи с недавним днём ей рождения.