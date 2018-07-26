Денис Майданов и Анна Семенович бесплатно споют в ЛНР

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Выступление пройдёт на Театральной площади в Луганске 27 июля в шесть часов вечера. Комментариев от певцов пока не поступило.

Информацию о выступлении сообщили представители власти ЛНР. Согласно объявлению, бесплатные номера будут в рамках Дня работника торговой промышленности. Анна Семенович не дала никаких намёков о своём участии в концерте. Звезда в Сети рассуждает о других проектах, спрашивая поклонников, какими они хотят их видеть. Примерно такая же ситуация с Денисом Майдановым. В его последнем посте артист показал видеосовет супруги по поводу похудения.

Анонс, в свою очередь, заинтересовал жителей ДНР. Объявления по поводу присутствия у них популярных российских исполнителей на праздник не было, однако есть вероятность, что они и туда приедут и споют. Дело в том, что очень часто звёзды в случае концерта в Луганске посещают и Донецк, и наоборот. Правда, загруженность всё-таки может помешать такому.