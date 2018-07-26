«Новый список Forbes»: Бузова за последний год заработала $3,9 млн

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Футболистам России удалось перегнать Бузову по итогам успешной игры на ЧМ-2018. Такие выводы сделали финансисты, подсчитав доходы российской элиты.

Российский журнал Forbes опубликовал новый список, в который вошли 50 главных знаменитостей 2018 года. Градация по местам проводилась согласно прибыли, запросов по поиску в Сети. По прошлогодней традиции победителем стал Александр Овечкин. В число первых 10 богатых знаменитостей попал экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров, продюсер и певец Григорий Лепс, Исполнитель Дима Билан. Открытием стала Ольга Бузова для многих экспертов.

Впервые о ее заработках россияне узнали в 2016 году. На то время ее состояние составляло $800 тысяч долларов. Бузова за последний год заработала $3,9 млн. Своими достижениями артистка активно делится в аккаунтах в социальных сетях. Рейтинги Бузовой неумолимо растут с каждым днем. Ее первое появление в проекте «Дом-2» показало девушке новый мир популярности. Витком популярности стало замужество с Тарасовым.

Кстати, новичками рейтинга журнала Forbes стали российские футболисты. Взлет популярности после успеха на ЧМ-2018 россияне смогли стать национальными героями и более знаменитыми и узнаваемыми. Речь идет о Федоре Смолове ($3,7 млн) и Артеме Дзюбе ($3,6 млн). Они смогли стать одними из 50 знаменитых россиян в рейтинге журнала.