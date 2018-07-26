Победитель «Битвы экстрасенсов» назвал своих коллег шарлатанами

Сегодня, 10:39

Большинство ведьм, чародеев и магов – откровенные негодяи, ломающие человеку жизнь, заявил триумфатор мистического телепроекта Мехди Эбрагими Вафа.

«Битва экстрасенсов» больше не воспринимается зрителями, как серьезное шоу, вершащее человеческие судьбы. Многие звезды, включая бывшего ведущего Михаила Пореченкова, часто критикуют «скатившийся» проект из-за лживых участников. Не в восторге от происходящего и победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа. Иранский ясновидящий назвал своих коллег шарлатанами, способными как выманить у людей незначительные суммы денег, так и заставить их продать дом или автомобиль, бесповоротно сломав жизнь.

«Настоящий» экстрасенс советует людям не идти за помощью к самопровозглашенным магам, не наведя о них справки. Способные общаться с потусторонним миром люди зачастую берут за свои услуги приличные деньги, при этом не устраивая смехотворные танцы с бубном, признался Мехди Эбрагими Вафа. В завершении триумфатор мистического шоу подчеркнул, что ни один экстрасенс не сможет вернуть к жизни человека.