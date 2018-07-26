Лечение в Израиле Николаю Караченцову не помогло

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Лишь недавно родные артиста рассказывали, что терапия дала положительный эффект и онкология пошла на спад.

Лечение в Израиле не помогло избавиться от рака Николаю Караченцову. Супруга актёра Людмила Поргина заявила журналистам, что его самочувствие вновь ухудшилось. Как известно, примерно несколько месяцев назад знаменитость вернулся из-за границы, где проходил очередной курс терапии. Сперва близкие Караченцова заявили, что опухоль уменьшилась в размерах после израильского лечения, а самочувствие знаменитости заметно улучшилось.

Теперь же выяснилось, что всё совсем не так. Поргина отметила, что обнаружить тот факт, что онкология по-прежнему прогрессирует удалось благодаря отечественным специалистам. Они назначили артисту очередной курс химиотерапии.

Пока актёр ведёт борьбу со смертельным заболеванием, ему активно «помогают» всякого рода личности, которые желают получить популярность на имени Караченцова. К примеру, не так давно мы писали, что бывшая балерина Елена Дмитриева заявила, что была его любовницей. По словам женщины, в прошлом актёр хотел бросить свою жену и тайно сыграть с ней свадьбу.