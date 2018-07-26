«Голливудская дива»: Вера Брежнева повторила образ Мэрилин Монро

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Вера Брежнева на днях удивила своих поклонников, когда неожиданно в новой фотосессии повторила знаменитый образ секс-символа Голливуда Мэрилин Монро. Фанаты были в восрге от красоты отечественной артистки.

Вера Брежнева обновила свой профиль в Instagram, где предстала в совершенно неожиданном образе. За чувственное выражение лица и голливудскую прическу Брежневу пользователи Сети сразу же сравнили с Мэрилин Монро. При этом многие фанаты в восторге от того, как выглядит 6-летняя супруга Константина Меладзе.

«Вы там просто богиня вселенной! Очень на Мэрилин Монро тут похожи», «Словно голливудская дива, не узнать даже», «Очень идет этот образ, локоны как у Монро», «Хороший свет, правильный макияж, ракурс. Все совпало», «Какой взгляд, какие локоны! Русская Монро», «Да, крутая фотка. Полная фантазий и загадки», «Просто королева», - заявили восторженные фолловеры Брежневой.