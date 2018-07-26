«Палочки смерти»: Екатерина Андреева призналась в зависимости от сигарет

Сегодня, 09:08

Нестареющее лицо, подтянутая фигура сразу преобразились, после того как телеведущая взяла себя в руки.

Екатерина Андреева призналась в зависимости от сигарет. Необычное заявление звезда Первого канала сделала после того, как решила поделиться своим опытом борьбы с курением. Именно эта зависимость постигла медийную личность и принесла ей немало хлопот и опасений.

«Полностью осознала всю смертельную опасность этой зависимости, от которой люди не избавляются не потому, что не хотят, а потому, что не могут», - говорит Екатерина.

На данный момент Андреева испытывает гордость и удовлетворенность своим поступком.

«Не поверю, что она курит, это не реально», «Палочки смерти… я тоже хочу избавиться от этой привычки», «Катя вы умничка, продолжайте в том же духе», - написали поклонники девушке.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Андреева не смущается из-за повышенной растительности на своем лице.