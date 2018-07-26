«Палочки смерти»: Екатерина Андреева призналась в зависимости от сигарет

Нестареющее лицо, подтянутая фигура сразу преобразились, после того как телеведущая взяла себя в руки.
Екатерина Андреева призналась в зависимости от сигарет. Необычное заявление звезда Первого канала сделала после того, как решила поделиться своим опытом борьбы с курением. Именно эта зависимость постигла медийную личность и принесла ей немало хлопот и опасений.
На данный момент Андреева испытывает гордость и удовлетворенность своим поступком.
Ранее мы сообщали, что Екатерина Андреева не смущается из-за повышенной растительности на своем лице.