Cosmos Girls: 16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу

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Несовершеннолетние бездарности облачились во взрослые наряды и безуспешно пытались поднять публику, уверенны хейтеры.

Григорий Лепс не приехал в этом году на сцену Дзинтари, однако несмотря на его отсутствие, фамилия певца была замечена на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». 16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу. В составе группы Cosmos Girls Ева выступила и защитила честь своей семьи. Вместе с 14-летней дочерью владельца футбольного клуба ЦСКА Сашей Гинер и 14-летней участницей шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан, Ева исполнила сингл «Музыка».

По информации инсайдеров, девушка смогла впечатлить многих своим пением. Но нашлись и недовольные, кому творчество детей звезд кажется «купленной игрушкой».

«На Собчак челюстью похожа. Не повезло девушке с внешностью», «Судя по ее внешности пищит или мяучит. Задолбали эти бездарные дети так называемых «звезд», - написали завистники.

Отец комментариев по поводу выступления наследницы не давал, но организаторы «Рандеву» довольны успехом подросткового коллектива.