Дмитрий Маликов раскрыл «рецепт успеха» в шоу-бизнесе

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С его слов, «всё просто». Это либо еврейство, либо п****льство, а лучше оба вместе.

Именно такой «рецепт успеха» в шоу-бизнесе раскрыл Дмитрий Маликов для своих подписчиков. Он написал об этом в своём аккаунте в Twitter.

Певец сообщил, чтобы быть успешным в «шоу бизе» необходимо обладать двумя составляющими: «еврейством» и «п****рильством». Маликов посетовал, что ни одной из них у него нет. Маликов не стал пояснять, чем вызван его столь эмоциональный пост.

Ряд фолловеров определили его твит в качестве отвратительного. Они уверены, что артист смог одновременно обидеть и евреев, и участников ЛГБТ-сообществ.

Певца в последнее время, действительно, редко можно увидеть на сцене или в эфире. В модных тусовках он также не частый гость. С «раскруткой» у него тоже как-то не очень.

Осенью прошлого года Маликов сообщил о намерении попросить помощи в своём пиаре у Натальи Поклонской. Неизвестно, реализовал ли он это желание, и как отреагировала на это депутат.