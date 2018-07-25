«Моя жизнь - не всеобщая собственность»: Виктория Дайнеко ответила на вопрос о дочери

Вчера, 23:00

Певица утверждает, что личная жизнь не должна быть достоянием общественности, как и ее дочь.

Совсем недавно Виктория Дайнеко сообщила, что у нее появился бойфренд, но как только в ее социальных сетях появился пост о разочаровании, фанаты тут же предположили, что они с парнем уже расстались. Множественные слухи и домыслы обусловлены тем, что Виктория тщательно скрывает факты из личной жизни и понятно почему. «Мое творчество — то, чем я делюсь с людьми, а все остальное — личное. Моя жизнь - не всеобщая собственность», - сообщила звезда.

Также знаменитая певица ответила на вопрос о дочери, почему же долгое время она не показывает ее своим фанатам. Она сообщила, что не скрывает Лиду от общественности и не возит ее темными ночами по улицам с мешком на голове, чтобы никто не видел. Они живут обычной жизнью, просто пока Дайнеко хочет оградить дочь от «разврата», творящегося в социальных сетях. Но Виктория уверила, что как только девочка выразит желание появиться в соцсетях, она конечно же ей в этом поможет.