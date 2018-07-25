Ирина Шейк принимает ванну по три раза на день и любит поесть в постели

Сегодня, 22:07

32-летняя модель рассказала, как она расслабляется после тяжелого рабочего дня и не только.

Ирина признается, что лучшим релаксантом для нее является ванна при свечах, которую супермодель с удовольствием принимает по три раза на день. Она говорит, что обожает принимать ванну. Процедура должна обязательно проходить под вещание российских телеканалов, при свечах, с едой и множеством пузырьков. Ванна должна быть большая и удобная.

Кроме того, Ирина Шейк заметила, что они с мужем Брэдли Купером предпочитают тихий домашний уют светским мероприятиям. Несмотря на популярность, пара не особо любит гламурную жизнь, которая окружает их со всех сторон. Шейк призналась: «У меня совсем не гламурная жизнь».

Супермодель предпочитает сидеть дома, смотреть телевизор с друзьями и любит поесть в постели.

На вопросы о диете Ирина ответила: «Нет, я не сижу на диете» и добавила, что старается получать удовольствие от жизни как все обычные люди и у нее тоже есть проблемы с волосами, кожей и целлюлитом. Она старается во всем соблюдать баланс.

Напомним, что у пары чуть больше года назад родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер, а всего несколько дней назад внимательные поклонники смогли разглядеть небольшой животик у актрисы. Так что, возможно, Ирина снова беременна.