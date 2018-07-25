Экстрасенс: Виктория Боня будет счастлива в браке

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Ведунья сообщила, что союз Виктории Бони и Пьера Андюрана обещает быть успешным.

Экстрасенс Надежда Шевченко утверждает, что Виктория Боня непременно будет счастлива в браке со своим избранником Пьером, как того и желают фанаты этой пары. Поклонники давно ждут свадьбы Виктории и Пьера, которым, по словам Надежды, очень интересно друг с другом и есть о чем поговорить, а это, как известно, очень важно в отношениях.

Ранее красавица сообщила, что очень любит французского миллиардера не за его бездонный кошелек, а за то, что с ним можно говорить абсолютно о чем угодно, в том числе и о квантовой физике, которой она так интересуется. По ее словам, Пьер мужчина ее мечты, потому что разговоры с ним каждый раз преподносят ей новые сюрпризы и она с каждым днем все больше удивляется безграничности интеллекта избранника. К слову, Виктория не первая русская в жизни Андюрана, предыдущая модель даже родила ему наследницу. Но сейчас он счастлив с новой избранницей и не скрывает этого.