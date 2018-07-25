Многодетная мать пришла на шоу «Давай поженимся» за успешным бизнесменом

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Дети невесты представляли ее интересы на программе и вместе выбирали достойного мужчину.

Женщина из города Липецка, владелица модельного бизнеса, а также мать троих детей, пришла на программу «Давай поженимся», чтобы найти свое женское счастье. Многодетная мать решила найти достойного мужчину из Москвы, который будет обеспечивать ее и детей. На шоу женщину представляли ее дети - Данил, Лиза и Рома. Они настаивали на том, что муж их матери должен быть успешным бизнесменом, который будет хорошим мужем и отцом.

Женихами невесты из Липецка стали трое претендентов - Александр, Кирилл и Антон. Однако после выяснения факта о том, что третий ребенок у женщины неизвестно от кого - от мужа или молодого любовника, круто повернулось течение программы, а невеста так и не достигла своей цели, оставшись без жениха.

Ранее сообщалось, что на программе «Давай поженимся» произошел скандал, связанный с тем, что жених пришел на шоу искать свою любовь вместе с бывшими девушками. Одна из претенденток на сердце мужчины резко высказалась на этот счет и не стала избранницей молодого человека.