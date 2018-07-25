«Купить можно любого»: Миро доказала, что россиянки хотят зарабатывать больше

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Известный блогер Лена Миро задала своим подписчикам провокационный вопрос, который раскрыл потайные желания российских женщин и их спутников.

Лену Миро на размышления о полезности феномена богатой женщины натолкнул разговор со знакомой. Она заявила, что ей «психологически некомфортно, когда у неё - больше денег, чем у того, с кем она спит», поэтому привилегию сколачивать состояние она оставит партнёру. Миро противопоставила эту женщину миллиардершам Дианой Хендрикс и Джуди Фолкнер, сделавшим себя самостоятельно.

Блогер упомянула, что дамы неземной красотой и женственными чертами не наделены, что могло говорить о большой любви бизнесвумен к работе. Но перспектива не испугала россиянок. Они, как оказалось, вовсе не прочь зарабатывать в разы больше своих мужчин, ведь тогда «купить» можно будет любого. А истерики о недостатке внимания и комплексах их беспокоить не будут. Мужчины же предпочли иметь зарплату, равную или превышающую заработок супруги.