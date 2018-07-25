Продюсер «Секса в большом городе» жаждет повторить успех

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Даррен Стар еще не готов отказаться от возможности снять третий сезон легендарного сериала.

56-летний создатель любимого миллионами сериала дал интервью журналистам. С Синтией Никсон он успел также пообщаться. Примечательно, что в настоящее время она делает реальную заявку на пост губернатора. Ким Кэттралл также не заинтересована в участии в третьем сезоне сериала, кажется, трудно представить себе шоу без половины его ведущих дам.

«Посмотрим, когда она станет губернатором, мы сможем поговорить о том, как все это будет работать. Сделать перерыв в управлении великим штатом Нью-Йорк и снять фильм? Никогда не знаешь, что произойдет», - ответила звезда.

Поскольку фильм вышел в эфир в 2004 году и его два последующих сиквела в 2008 и 2010 годах, между актерами не было недостатка в понимании за кадром, в которую также входят Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис. В прошлом году издание Daily Mail сообщило, что требования Кэттралл сорвали третий сезон сериала, который готовился начать производство в то время. В ноябре 2017 года Кэттралл исполнился 61 год, сказала Пирсу Моргану, что «[актеры] никогда не были друзьями. Мы были коллегами, и в некотором смысле, там была не очень позитивная атмосфера». Паркер (53 года) подтвердила, что третий эпизод может стать реальностью.

«У меня есть много особых воспоминаний, которые разделяют эти четыре женщины, и я невероятно благодарна за этот опыт... Мне всегда нравилось проводить это время с этими актрисами», - сказала она в то время.

После того, как Никсон объявила о своей губернаторской заявке в марте, съемки третьего сезона оказались под вопросом.

«Вовсе нет. Это решение было принято очень давно. Люди на самом деле просили меня сделать это в течение девяти лет», - заявил Даррен Стар.