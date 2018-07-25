Ксения Бородина ответила на вопрос о третьем ребенке

Сегодня, 19:52

Ведущая опробовала новую функцию Instargam-stories вопрос-ответ. Более всего подписчиков интересовало, готова ли она подарить любимому супругу наследника.

В Instargam 35-летняя телеведущая Ксения Бородина ответила на самый распространенный вопрос о третьем ребенке. На вопрос подписчиков, собирается ли она родить третью дочку, Бородина ответила, что пока собирается лишь в холодильник за плиткой шоколада.

Также фолловеры интересовались, как бы назвала Ксения ребенка, если бы вместо Теоны родился мальчик. На это телеведущая ответила, что не исключает возможность рождения третьего малыша, которым, возможно, станет мальчик.