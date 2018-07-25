Сегодня, 19:20

На это решилась Анастасия Малышева с группой поддержки. Она уже подверглась резкому осуждению.

В Казани девушка станцевала тверк на фоне мечети «Куш-Шариф». Это не могло не оскорбить чувства верующих. В сети началось бурное обсуждение инцидента.

Большинство комментариев носят резко осуждающий характер. Люди не понимают, неужели во всей большой Казани она не нашла другого места, чтобы «повертеть попой».

Наверное, она станцевала тверк именно в этом месте специально. Ей нужен был шум и скандал, чтобы поднять количество подписчиков своего аккаунта.

Знатоки мира шоу-бизнеса сразу вспомнили. Эта девушка оказалось не способной к прохождению кастинга в «Танцах». Типа, не получилось в том шоу, устрою своё.

Однако, как ни странно, в Казани нашлись и защитники тверка на фоне мечети. По их мнению, девушка же не зашла в мусульманскую святыню, а просто делала снимки «с попой» на её фоне, как и множество туристов. В то же время, это не кажется убедительным. Постоянные скандалы стали одним из самых лучших способов, чтобы продвинуться или удержаться в шоу-бизнесе. Реалии таковы.

А ведь могли и побить, добавляют комментаторы в соцсетях. Интересно, добавило ли бы это рейтинга.