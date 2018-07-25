«Русская Барби» с телом бодибилдера показала лицо без макияжа

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Валерия Лукьянова, которую поклонники окрестили «русская Барби» за миловидную внешность, показала свое лицо без косметики. При этом девушка утверждает, что важна не внешняя, а внутренняя красоты.

Долгие годы Валерия Лукьянова практикует медитации и изучает эзотерику, чтобы лучше познать свое духовное состояние. По этой причине девушка переехала жить в Мексику и стала называть себя Аматуе 21, как имя её высшего Я. Лукьянова является фанатом косметики и макияжа, из-за которого девушку и прозвали Барби. Однако Валерия совершенно не боится показать свое лицо без косметики.

Недавно знаменитость продемонстрировала, как она выглядит на самом деле без густого слоя косметики. Сама Валерия утверждает, что никогда не делала уколов ботокса и не меняла форму носа и губ.