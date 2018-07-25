Владислава Галкина нет в живых, но вопрос имени его отца не дает покоя некоторым пиарщикам, уверены пользователи соцсети.
Заслуженный работник искусства Борис Сергеевич Галкин пришел на съемки программы в память о своем погибшем сыне. На эфир приглашенным гостем оказался и биологический отец Владислава, который бросил его еще в детстве. После смерти Владислава в прессе разразился скандал, в котором перемыли всю ситуацию.
Телеведущий решил лишний раз больно уколоть гостя студии и разыграл комедию в студии. Такого мнения придерживаются зрители программы «Пусть говорят». Ведущий Дмитрий Борисов уточнил у Бориса Сергеевича, знает ли он что-нибудь о том, кто настоящий отец Владислава. После этого Галкин-старший послал Борисова из-за грязных вопросов о сыне.
Подобное поведение ведущего Борисова осудили пользователи Сети и фанаты Галкина.
Версии причин смерти Владислава Галкина выдвигали разные, но следствие приближено к показаниям медиков. По их словам, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.