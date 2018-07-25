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Владислава Галкина нет в живых, но вопрос имени его отца не дает покоя некоторым пиарщикам, уверены пользователи соцсети.

Заслуженный работник искусства Борис Сергеевич Галкин пришел на съемки программы в память о своем погибшем сыне. На эфир приглашенным гостем оказался и биологический отец Владислава, который бросил его еще в детстве. После смерти Владислава в прессе разразился скандал, в котором перемыли всю ситуацию.

«Влад выстрелил один раз и не разбил ни одного бокала и ни одной бутылки, да будет вам известно. Милиционер его оскорбил, на что Влад цепанул его по щеке», - рассказал Галкин-старший.

Телеведущий решил лишний раз больно уколоть гостя студии и разыграл комедию в студии. Такого мнения придерживаются зрители программы «Пусть говорят». Ведущий Дмитрий Борисов уточнил у Бориса Сергеевича, знает ли он что-нибудь о том, кто настоящий отец Владислава. После этого Галкин-старший послал Борисова из-за грязных вопросов о сыне.

«Дорогой Дмитрий, ответить на это могли бы только два человека, даже скорее всего один, но иных уж нет, а те далече, а что касается меня, конечно, спасибо за оказанное внимание, но честь имею кланяться», – подытожил Галкин и ушел из павильона.

Подобное поведение ведущего Борисова осудили пользователи Сети и фанаты Галкина.

«Нельзя так открыто набивать рейтинги программы», «О чем вообще вопрос? Понятно кто Владиславу отец настоящий, к чему эти расспросы», «Борисов вообще заигрался в шоумена. Хоть бы думал, что спрашивает», - написали юзеры.

Версии причин смерти Владислава Галкина выдвигали разные, но следствие приближено к показаниям медиков. По их словам, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.